وطالت التفجيرات بلدة كفر كلا ومحيط بلدتي عيتا الشعب والوزاني، وسمع دويها في بلدات جنوبية عدة .

كما قامت القوات الإسرائيلية ،مساء الخميس بتفجير منازل عدة في منطقة الخرزة بين بلدتي رامية وعيتا الشعب الحدوديتين في قضاء بنت حبيل، وسمع دويها في قرى القضاء، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في 26 نوفمبر عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي، بعد مساع قام بها الموفد الأميركي إلى لبنان موس هوكستين.