وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: "نعلن للسادة المغتربين عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، ووفقاً لنظام الدور المعمول به لدى كل بعثة دبلوماسية، ابتداء من يوم الأحد القادم."

وفي سياق متصل كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في وقت سابق من يناير الجاري، عن إجراء دراسة لتمديد صلاحية جوازات سفر المواطنين السوريين خارج البلاد.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال الشيباني "وجهت إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للسادة المغتربين، والاستماع إلى شكاويهم وتصديق كافة وثائقهم مجاناً، ريثما تصدر التعليمات الجديدة".

وأضاف الشيباني أنه "ندرس حالياً تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم وغيرها من الإجراءات التي تسهم في التخفيف عن أهلنا الكرام خارج سوريا".