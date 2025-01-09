وقدم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، باسم "الأمة اللبنانية واللبنانيين، بالتهنئة بانتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان، خاصة في هذه الظروف الحرجة وتحديدا في الجنوب اللبناني، مؤكداً أن لبنان في حاجة إلى عهد جديد".

بدوره رحب رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري بانتخاب عون رئيسا للبلاد. وكتب الحريري عبر حسابه بمنصة "إكس": "مبروك للبنان، الدولة والشعب، انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وإحياء الأمل بإعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية لمواجهة التحديات الصعبة وما أكثرها في هذه الأيام... مبروك فخامة الرئيس العماد جوزيف عون".

وكتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عبر منصة" اكس": "وبالدورة الثانية من بعد ظهر اليوم سنبارك للبنان وشعبنا الصامد بعماد الوطن رجل الدولة جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بـ ١٠٨ أصوات. ‏من هنا تبدأ مسيرة إنقاذ البلد والسير نحو الاستقرار والازدهار والأمان ".

وهنأ رئيس تجمع "كلنا بيروت" ورئيس "الهيئات الاقتصادية" الوزير السابق محمد شقير العماد جوزيف عون، قال على بمنصة إكس: "ألف مبروك للبنان والشعب اللبناني انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وكلنا أمل أن يشكل هذا الحدث الهام بداية واعدة ومشرقة للبنان تستجيب لتطلعات اللبنانيين في بناء دولة عصرية مستقرة آمنة ومزدهرة".

وبعد اعلان انتخاب عون رئيسا للجمهورية بدأت الاحتفالات في قرى منطقة جزين وبخاصة في مسقط راسه العيشية ، حيث رفعت الأعلام اللبنانية وصور الرئيس. كما وزعت في بلدات المنطقة الحلوى على المارة.