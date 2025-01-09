وانتخب مجلس النوب اللبناني في جلسته الثانية قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية المطلقة.

وبات قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر أكثر من عامين.



وهذه أبرز ردود الفعل الأولية على انتخاب رئيس لبنان:

أميركا

قال المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين: "انتخاب الرئيس يوم عظيم للبنان، وخطوة نحو السلام والأمن والاستقرار".

كما قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون: "سعداء للغاية" لانتخاب جوزاف عون رئيسا للبلاد.

الإمارات

هنأ الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية.

وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس": "نهنئ الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مسؤولياته، بما يعزز ازدهار لبنان ورفاه شعبه".

وأضاف "تعزيز الدولة الوطنية ومؤسساتها خطوة محورية للمضي قدما نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته في التقدم والرخاء".

السعودية

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وأعرب، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان فخامة الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية".

البحرين

وهنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الخميس، الرئيس العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان وأدائه اليمين الدستورية.

وأعرب ملك البحرين عن "خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق في مهامه الرئاسية لما فيه خير وتقدم لبنان الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار".

وأكد على "موقف البحرين الثابت تجاه لبنان والذي يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وما يحقق مصلحة شعبه الشقيق، مشيدًا جلالته بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والحرص على تطويرها وتنميتها لصالح شعبيهما الشقيقين."

العراق

هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبنان باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني، وانتخابِ البرلمان جوزيف عون رئيسا للجمهورية.

واعتبر السوداني أن "هذه خطوة أخرى على طريق ترسيخ الاستقرار، وترصين دولة المؤسسات، تمكَن نواب الشعب اللبناني الشقيق من تأديتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية".

وتابع: "نحن في العراق، طالما وقفنا مع لبنان في كل المصاعب والمحن، ومازلنا مصمّمين على دعم صمود اللبنانيين إزاء أي عدوان أو تهديد .يزعزع أمن هذا البلد الشقيق

إسرائيل

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وأعرب عن أمله أن يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار.

وكتب ساعر عبر حسابه على منصة "إكس" "آمل أن يساهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيدة".

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "أهنئ لبنان على انتخاب رئيس جديد ديد بعد أزمة سياسية متواصلة، على أمل أن يساهم انتخابه في الاستقرار ولمستقبل أفضل للبنان ومواطنيه ولحسن الجوار".

إيران

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، بانتخاب رئيس لبناني جديد، وأكدت على "المصالح المشتركة" بين البلدين.

وجاء في بحسب منشور على منصة "إكس" لسفارة إيران في لبنان: "نهنىء لبنان الشقيق بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية ونتطلع.. إلى التعاون في مختلف المجالات في شكل يخدم المصالح المشتركة لبلدينا".

فرنسا

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، معتبرا أن انتخابه بعد شغور في المنصب استمر أكثر من عامين "يمهّد طريق الإصلاحات".

وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس" إنّ "هذه الانتخابات الحاسمة.. تمهّد طريق الإصلاحات والترميم والسيادة والازدهار في لبنان"، مضيفا "أيّها اللبنانيون، فرنسا إلى جانبكم".

بدوره وجّه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو تهنئة مماثلة.

وقال بارو عبر "إكس": "لقد اختار لبنان رئيسا. هذه خطوة حاسمة لتعافي البلد. إنّ فرنسا، التي تحشد جهودها لتحقيق هذا الهدف، ستبقى إلى جانب لبنان لإعادة إرساء دولة ذات سيادة ولإعادة الإعمار. مبروك لجوزاف عون وأتمنّى له كلّ النجاح".

فلسطين

بدوره هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه السامية.

وأعرب في برقية التهنئة للرئيس اللبناني، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامة الرئيس بقيادة لبنان نحو التقدم والازدهار، وتطلع دولة فلسطين لتعزيز علاقات الاخوة والشراكة مع لبنان دولة وحكومة وشعبا".

الأردن

هنأ العاهل الأردني، الملك عبد الثاني، جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية: "الملك يعرب في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة لبنان وتعزيز مسيرة التقدم والتطوير فيه وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني الشقيق".