وانتخب مجلس النوب اللبناني في جلسته الثانية قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية المطلقة.

وبات قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر أكثر من عامين.



وهذه أبرز ردود الفعل الأولية على انتخاب رئيس لبنان:

أميركا

قال المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين: "انتخاب الرئيس يوم عظيم للبنان، وخطوة نحو السلام والأمن والاستقرار".

كما قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون: "سعداء للغاية" لانتخاب جوزاف عون رئيسا للبلاد.

السعودية

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وأعرب، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان فخامة الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية".

إسرائيل

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وأعرب عن أمله أن يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار.

وقال ساعر عبر حسابه على منصة إكس "آمل أن يساهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيدة".

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "أهنئ لبنان على انتخاب رئيس جديد ديد بعد أزمة سياسية متواصلة، على أمل أن يساهم انتخابه في الاستقرار ولمستقبل أفضل للبنان ومواطنيه ولحسن الجوار".

إيران

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، بانتخاب رئيس لبناني جديد، وأكدت على "المصالح المشتركة" بين البلدين.

وجاء في بحسب منشور على منصة "إكس" لسفارة إيران في لبنان: "نهنىء لبنان الشقيق بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية ونتطلع.. إلى التعاون في مختلف المجالات في شكل يخدم المصالح المشتركة لبلدينا".

العراق

هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبنان باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني، وانتخابِ البرلمان جوزيف عون رئيسا للجمهورية.

واعتبر السوداني أن "هذه خطوة أخرى على طريق ترسيخ الاستقرار، وترصين دولة المؤسسات، تمكَن نواب الشعب اللبناني الشقيق من تأديتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية".

وتابع: "نحن في العراق، طالما وقفنا مع لبنان في كل المصاعب والمحن، ومازلنا مصمّمين على دعم صمود اللبنانيين إزاء أي عدوان أو تهديد .يزعزع أمن هذا البلد الشقيق"