ونقلت فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان القتلى سقطوا بمعارك استخدم فيها الطيران بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لتركيا في منطقة في شمال سوريا.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تتواصل المواجهات بين الطرفين.

وقال المرصد "وقعت معارك ضارية في ريف منبج.. في الساعات الماضية بين قوات سوريا الديموقراطية (التي يعتبر الأكراد عمودها الفقري)، والجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا)، بتغطية جوية تركية".

وأضاف المرصد، أنه نجم عن المعارك مقتل "37 شخصا في حصيلة أولية"، مشيرا إلى أن معظم القتلى من المقاتلين الموالين لتركيا.