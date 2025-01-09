وقالت المراسلة إن التعزيزات الأمنية المشددة تركزت تحديدا في وسط بيروت ومحيط مجلس النواب قبل ساعات من انتخاب الرئيس الجديد بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي.

وبالموازة مع ذلك أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن اتخاذ تدابير لتسيير حركة السير تزامنا مع انعقاد الجلسة.

وكانت قوى المعارضة اللبنانية قد أعلنت دعمها لاختيار قائد الجيش العماد جوزيف عون لمنصب رئيس الجمهورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

ويحتاج جوزيف عون تصويت أكثر من ثلثي مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا، وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.

يشار إلى أن منصب الرئيس اللبناني شاغر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.