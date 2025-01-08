ومن المقرر أن تنعقد يوم الخميس، الجلسة الـ 13 لانتخاب رئيس للجمهورية، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون والوزير السابق جهاد أزعور هما الأوفر حظا للفوز في جلسة اختيار رئيس للبنان.

وأعلنت كتل نيابية عدة دعمها لترشح عون، في وقت ربط فيه نواب المعارضة ترشيحه بحصوله على توافق نيابي واسع.

ويترقب كثيرون موقف كتلة التنمية والتحرير التي تجتمع غدا برئاسة نبيه بري، والذي قال إن انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري على اعتبار أنه موظف رسمي ولا يحق له الترشح.

ومن المقرر أن يعلن نواب الكتل السياسية المعارضة اسم مرشحهم مساء الأربعاء من بلدة معراب في كسروان، مقر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.