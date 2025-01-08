ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"الخريطة المزعومة، التي تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى أراض من الأردن ولبنان وسوريا.

وأرفق الحساب الخريطة بتعليق حول الرواية الإسرائيلية، من دون أن يستند إلى معطيات أو دلائل تاريخية.

وتتضمن الخرائط التي يروج لها الجانب الإسرائيلي مناطق كانت في الماضي جزءا من فلسطين التاريخية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع الإشارة إليها كجزء من إسرائيل.

ودان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة هذه الخريطة، معتبرين أنها "تشويه للتاريخ".

كما اعتبر البعض أن نشر هذه الخرائط، التي تظهر حدودا لإسرائيل وهي تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية من قبل الجهات الإسرائيلية، يهدف إلى تبرير السياسات الحالية بشأن الاستيطان أو التوغل في أراض عربية.

وكانت إسرائيل قد توغلت في أراضي ودخلت بلدات في جنوب لبنان، كما انتشرت في ديسمبر الماضي بمناطق في الجولان المحتل، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.