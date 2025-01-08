وقالت المصادر إن الحسم في اختيار مرشح الرئاسات الجمهورية بشكل توافقي سيتم مساء اليوم الأربعاء.

وكانت كتل نيابية عدة قد أعلنت دعمها لترشح عون، في وقت ربط فيه نواب المعارضة ترشيحه بحصوله على توافق نيابي واسع.

ويترقب كثيرون موقف كتلة التنمية والتحرير التي تجتمع غدا برئاسة نبيه بري، والذي قال إن انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري على اعتبار أنه موظف رسمي ولا يحق له الترشح.