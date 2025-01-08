والتقى ممثلا كتلة "تجدد" النيابية النائبان ميشال معوض وفؤاد مخزومي، الموفد الفرنسي لودريان في بيروت، بحضور نواب تحالف التغيير ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، وحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.

وقال النائب معوض، على حسابه بمنصة إكس، إن اللقاء تناول "ملف الانتخابات الرئاسية، وسط تأكيد الحاضرين على ضرورة أن تكون جلسة الغد حاسمة لوضع حد للشغور الرئاسي، كمدخل لاستعادة سيادة الدولة وتكوين السلطة، وتوجههم لدعم وصول قائد الجيش العماد جوزف عون".

ووصل لودريان، الثلاثاء إلى بيروت، حيث يحضر بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجلسة النيابية المقررة غدا الخميس لانتخاب رئيسا للجمهورية.