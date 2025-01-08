وعلى هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، دعا رئيس الوزراء اليونان ضمان سلامة أراضي سوريا واحترام الأقليات وإطلاق عملية انتقالية محددة زمنيا لضمان ألا تخرج الأمور عن السيطرة

وقال ميتسوتاكي: "هناك ضرورة لضمان سلامة أراضي سوريا واحترام الأقليات، وضرورة إطلاق عملية انتقالية غير أبدية، لها سقف زمني من أجل ضمان ألا تخرج الأمور عن السيطرة"

وأضاف "ناقشنا الوضع في غزة، ولا بد من العمل على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتنفيذ حل الدولتين".

العلاقات التاريخية

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد تأكيد الجانبين على عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليونان، واعتزامهما الاستمرار في مسيرة العمل المشترك لتعزيز الشراكة القائمة بينهما.

وأوضح الشناوي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي، حيث أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والعمل على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

كما تم الاتفاق على أهمية استمرار التعاون في مجالات الهجرة واستقدام العمالة الموسمية، مع التأكيد على ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.