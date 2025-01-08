تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

وأضافت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وتابع البيان: "تم تدمير 11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و4 مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وروستوف، و3 فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، واثنتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و4 فوق حوض بحر آزوف".

أوكرانيا تقصف مستودع نفط روسيا

في كييف، قال أولكسندر كاميشين مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ضربت مستودعا للنفط الروسي يخدم مطارا عسكريا في مدينة إنجلز الروسية.

وكتب على منصة إكس "إنجلز تحترق، ودفاعكم أصابه الرعب. تم قصف مستودع نفط روسي آخر يخدم مطارا عسكريا بقدرات بعيدة المدى مصنوعة في أكرانيا".

إسقاط 41 مسيرة روسية

كذلك أعلن ‬‬الجيش الأوكراني، اليوم، أنه أسقط 41 طائرة مسيرة روسية خلال الليل.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن من بين 64 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، لم تصل 22 طائرة إلى أهدافها.

وبحسب السلطات المحلية، سقط حطام طائرة مسيرة على مسكن خاص في منطقة كييف مما ألحق أضرارا بواجهته ونوافذه دون التسبب في إصابات.