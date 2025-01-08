وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الشرع كانم "في زيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، مكتفية بنشر بعض الصور للزيارة.

واستؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عقب سيطرة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع، على كبرى المدن السورية، وصولا إلى العاصمة.

وقال مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح لـ"فرانس برس": "انطلاقة جديدة بعدما تم اغلاق الأجواء، بدأ استقبال ومغادرة الرحلات الدولية".

وأشار فلوح إلى أن المطار عمل في الأيام الماضية على "استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات، واليوم أول رحلة (تجارية) مغادرة من سوريا باتجاه الشارقة".

واستقبل المطار خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقل مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت الخميس أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق، التي توقفت عقب اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 13 عاما.

وقالت الشركة في بيان إنها "ستشغل 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق ابتداء من 7 يناير 2025".

وأقلعت في 18 ديسمبر طائرة من مطار دمشق إلى حلب (شمال)، في أول رحلة بعد سقوط الأسد في الثامن من الشهر ذاته.