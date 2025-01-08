والجندي القتيل الثلاثاء رقيب أول، بينما قتل الإثنين نقيب ورائد في الجيش الإسرائيلي.

وحسب إحصاءات إسرائيلية، يرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 398.

وحتى الآن تتعثر كل المحاولات الهادفة إلى التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة، وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة المفاوضات.

ومساء الثلاثاء قتل 25 فلسطينيا من بينهم 7 أطفال، في قصف للجيش الإسرائيلي على خانيونس وجباليا البلد، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفسلطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 45885 قتيلا وأكثر من 109 آلاف جريح.

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفق "وفا".