وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، بأن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون والوزير السابق جهاد أزعور هما الأوفر حظا للفوز في جلسة اختيار رئيس للبنان.

وأعلنت كتل نيابية عدة دعمها لترشح عون، في وقت ربط فيه نواب المعارضة ترشيحه بحصوله على توافق نيابي واسع.

ويترقب كثيرون موقف كتلة التنمية والتحرير التي تجتمع غدا برئاسة نبيه بري، والذي قال إن انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري على اعتبار أنه موظف رسمي ولا يحق له الترشح.

يأتي هذا في وقت يحظى فيه جهاد أزعور بموافقة دولية ويتداول اسمه بشكل أكبر، مما يوحي بتنامي فرصه في الفوز بالمنصب.

في غضون ذلك، نقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر مطلعة قولها إن عددا من النواب أوضحوا أن سيناريوهات الجلسة تقضي بتوزيع الأصوات بما لا يسمح بفوز أي مرشح، مما يعيد فتح المجال أمام حوار وطني دعا إليه في السابق نبيه بري.

وترجح هذه المصادر أن يتوصل الحوار إلى التوافق على جوزيف عون بما لا يشكل انتصارا أو انكسارا لأي من القوى السياسية.

ومن المقرر أن يعلن نواب الكتل السياسية المعارضة اسم مرشحهم مساء غد الأربعاء من بلدة معراب في كسروان، مقر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.