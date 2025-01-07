ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عربي قوله إن "المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد"، مضيفا أن دولا أخرى قد تشارك في هذه الجهود.

وقال الدبلوماسي والمسؤول الأميركي إن قطر "ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية".

وتولت المعارضة السورية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام مقاليد السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في حملة مفاجئة في الثامن من ديسمبر، وشكلت بعد ذلك حكومة مؤقتة ووعدت بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 400 في المئة.

وقال وزير المالية في الحكومة الانتقالية إن إجمالي الرواتب الشهرية بما يشمل الزيادة يبلغ نحو 120 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام.

وذكر مصدر بوزارة المالية السورية أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على وجود تمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه أشار إلى أن هناك تعهدات عامة بالدعم.