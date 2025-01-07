وأوضح الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، أن "نريد علاقات تخدم مصلحة سوريا والأردن ومصلحة المنطقة واستقرارها".

وأضاف: "اللقاء مع الوفد السوري أكد الحرص المشترك على بناء علاقات تعاون صادقة".

وتابع: "أمن سوريا واستقرارها من أمن الأردن واستقراره. مستعدون لتقديم كل ما نستطيع لسوريا".

وأشار الصفدي إلى: "سنواجه تحدي المخدرات المستمر في سوريا بالتعاون مع الإدارة الجديدة".

وذكر: "واجبنا أن نساعد الإدارة الجديدة في سوريا في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية".

من جانبه، قال الشيباني: "نشكر الأردن على استقبال اللاجئين السوريين ونحرص على علاقات مميزة بين البلدين".

وأضاف: "نؤكد عزمنا على توطيد العلاقات مع الأردن على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية".

وذكر الشيباني: "يجب أن ترفع العقوبات عن سوريا بعد زوال سببها. نعد الجميع بأن سوريا ستكون مصدرا للسلام والأمن لدول الجوار والعالم".

وتابع: "نحترم سيادة دول الجوار ولن نتبع سياسة الابتزاز التي كانت سائدة في عهد الأسد".

وقال الشيباني: "خلال جولتنا العربية لمسنا تعاطفا مع الشعب السوري ورغبة في إنشاء شراكات استراتيجية".

ووصل الشيباني إلى الأردن، الثلاثاء، في أول زيارة رسمية له لهذا البلد، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها في السعودية ثم قطر ثم الإمارات يرافقه وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وزار الصفدي في 23 ديسمبر دمشق، وأكد بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل".

واستضاف الأردن في 14 ديسمبر اجتماعا بشأن سوريا بمشاركة وزراء خارجية 8 دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.

أطيح الأسد في 8 ديسمبر إثر هجوم لتحالف من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

والأردن من البلدان العربية القليلة التي أبقت سفارتها مفتوحة في دمشق خلال النزاع في سوريا.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا. وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، ووفقا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.

وأرسل الأردن، الأحد، 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا في إطار "الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري".

وعانى الأردن خلال سنوات النزاع في سوريا من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون.