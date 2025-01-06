وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن في مرحلة تغيير أساسي في الشرق الأوسط".

وأضاف: "لقد عرفنا على مدى سنوات أن إيران هي التهديد الأكبر لنا، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها".

وتابع: "بالطبع، وجهنا ضربة لهذا المحور، وهي ضربة قوية جدا. لكننا نشهد الآن أن أولا المحور لا يزال موجودا، و ثانيا أن قوى أخرى تدخل إلى المنطقة".

كما أكد نتنياهو: "نحن في الحاجة دائما لأن نكون مستعدين لما هو قادم".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد مصدر إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أن بلاده تستعد "منذ سنوات عديدة" لمواجهة محتملة مع إيران.

وقال المصدر: "في إيران لدينا استخبارات وبنك أهداف وأثبتنا أن لدينا القدرة"، مضيفا "النظام الإيراني ليس كالحوثي فهو في دولة ولديه ما يخسره ويفكر بمنطق".

وتابع: "في قضية إيران هناك حاجة لتعاون دولي.. المحور الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى، بات أضعف من حيث القدرات لكن أيضا من حيث سمعته في المنطقة".