وقال هوكستين بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني: "الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل والجيش الإسرائيلي سيخرج بشكل كامل من لبنان".

وأضاف: "تنفيذ الاتفاق في جنوب لبنان ليس بالأمر السهل"، موضحا أن "الجيش اللبناني سينتشر في جنوب لبنان حسب الاتفاق".

كما أبرز أن التوصل إلى توافق سياسي في لبنان أمر "بالغ الأهمية".

ويأتي حديث المبعوث الأميركي إلى لبنان في الوقت الذي بدأت فيه وحدات الجيش اللبناني، الإثنين، الانتشار في بلدة الناقورة في جنوب لبنان بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" اليونيفيل".

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: " تمركزت وحدات الجيش حول بلدة الناقورة - صور وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكستين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة".

وأضاف البيان: "سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة".

ودعت قيادة الجيش "المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر 27 نوفمبر الماضي، وذلك بعد مساع قام بها الموفد الأميركي هوكستين.