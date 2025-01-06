وأوضح البرنامج أن قوات إسرائيلية فتحت النار على قافلة تابعة له في غزة أمس الأحد في واقعة وصفها بأنها "مروعة".

وأضاف في بيان أن القافلة المكونة من 3 مركبات كانت تقل 8 موظفين وتلقت 16 رصاصة بالقرب من حاجز وادي غزة دون وقوع إصابات.

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن القافلة حصلت على تصاريح أمنية مسبقة من السلطات الإسرائيلية.

وشهد الأحد، مقتل ما لا يقل عن 24 فلسطينيا في أحدث هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية.

وقتل 3 أشخاص في هجوم على مخيم البريج، كما سجلت حالات وفاة وإصابات في مخيم النصيرات ومنطقة خان يونس، بحسب الوكالة.

وزعمت القوات الإسرائيلية أنها استهدفت "إرهابيين" في مركز قيادة لحماس في منطقة خان يونس، كما قتلت أيضا مقاتلا كان يهاجم من المنطقة الإنسانية في دير البلح.

وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وأخذ حوالي 250 آخرين إلى غزة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح جزء كبير من قطاع غزة غير صالح للسكن في ظل استمرار القتال، وقد قتل أكثر من 45 ألفا و800 فلسطيني، وفقا للتقديرات الفلسطينية.