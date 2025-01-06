وأضاف ماكرون أن فرنسا "لن تتخلى عن الأكراد" وذلك في معرض حديثه عن الأوضاع في سوريا.

وأوضح أن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط "تعنينا مباشرة وتهدد أمننا ووحدتنا واقتصادنا".

وبخصوص أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إنه "لن يكون هناك حل سهل وسريع في أوكرانيا" وإنه "لن يكون هناك حل بدون الأوكرانيين".

كان وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو قد عبر في وقت سابق من دمشق عن أمله بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"، وذلك خلال أوّل زيارة له إلى البلاد.

وقال بارو من السفارة الفرنسية في دمشق وفقا لوكالة "فرانس برس": "قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين".

وتابع: "أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة، إنه أمل حقيقي، لكنه هش".