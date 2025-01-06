الممثل السوري جهاد عبدو الذي غادر منزله في دمشق بعد وقت قصير من بدء الحرب السورية في عام 2011، وذلك بسبب ما نقل عنه من انتقاد للفساد الحكومي في مقال بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، تعرض لسلسلة من الرسائل الهاتفية التهديدية من متصلين قالوا إنهم ضباط كبار في الجيش السوري.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال عبدو: "أصبح الهواء خانقا في دمشق بسبب التهديدات المتكررة. تحولت البلاد التي أحببتها إلى سجن حيث كان قول الحقيقة خيانة وكان الأمل بمثابة جريمة".

اعتقد عبدو أن مكانته كشخصية مشهورة قد تمنحه بعض الحماية، ليدرك فيما بعد أن شخصيات أكثر شهرة منه كانت محاصرة في حملة بشار الأسد على المعارضة.

في النهاية، قرر عبدو الخروج من سوريا باتجاه الولايات المتحدة، ووصف قرار المغادرة بأنه أحد أصعب القرارات التي اضطر إلى اتخاذها على الإطلاق.

في كاليفورنيا، اضطر الممثل، الذي تشمل أعماله 40 فيلما سوريا وأكثر من 1000 حلقة تلفزيونية، إلى البدء من جديد، حيث عمل سائق توصيل بيتزا وغير اسمه إلى "جاي".

وأضاف: "لقد فقدت كل شيء تقريبا، الوالدين والمهنة والأصدقاء والذاكرة، لقد كنت ممزقا بين الأمل والفشل، بين مستقبل مشرق ومصير مظلم".

مثل العديد من السوريين، لم يعتقد عبدو أبدا أنه سيرى نهاية نظام الأسد.

وقال: "أنا حر بطريقة لم أجرؤ على أن أحلم بها قط، لم أكن لأصدق في تلك الأيام حين كانت جدران وطني تهمس بالخوف والخيانة أن الطاغية قد رحل وأن الكابوس قد انتهى".

بعد أكثر من عقد من الزمان في المنفى، يفكر عبدو وعائلته، مثل العديد من السوريين الآخرين في الخارج، في إمكانية العودة إلى الوطن، أياً كان شكله الآن.

تمكن عبدو من بناء حياة جديدة في الولايات المتحدة، عادت مهنته التمثيلية في النهاية إلى مسارها الصحيح، وقد عمل إلى جانب نيكول كيدمان، وتوم هانكس.

سوريا بلد متنوع، مع مجموعة واسعة من الجماعات العرقية والأديان واللغات، وكرر عبدو دعوات لقادة البلاد الجدد لمنح التمثيل لجميع هؤلاء الناس.

وأضاف: "أطالب برؤية النساء يتخذن القرارات، والسوريين من جميع الأعراق والاختلافات الدينية والطوائف المختلفة يجلسون معا ويفكرون في مستقبل مشرق لهذا البلد".

ومثل عبدو كثر من السوريين يحلمون بالعودة بعد سقوط الأسد، نادية الهلال، طبيبة أسنان من فينيكس، أريزونا، ولدت ونشأت في الولايات المتحدة، لكنها قضت كل إجازاتها الصيفية عندما كانت طفلة مع أجدادها في دمشق ودرعا.

كانت تلك الزيارات جزءا تكوينيا من طفولتها، لكنها لا تزال تتذكر الخوف الدائم من التنديد من قبل مخبري الحكومة أو أفراد الشرطة السرية.

قالت الهلال: "في أي وقت كان يتم فيه إثارة أي شيء عن الحكومة، كان الأمر سريًا للغاية. لا يمكنك التعليق حقًا. لا يمكنك التحدث علنًا ضد الحكومة".

وأوضحت: "يبدو الأمر وكأن غطاء قدر الضغط قد تم إزالته، ويمكن للناس أن يتنفسوا ويتحدثوا عن الأشياء التي مروا بها".

وتابعت: "لا نعلم ما إذا كان هذا الصيف سيأتي مبكرا جدا، سوريا مكان رائع للتعمق في اللغة العربية، هذا هدف لنا ولأطفالنا".

وأضافت: "مع كل ما يحدث في غزة، وتركيزنا على الأخبار السلبية المستمرة، كانت هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي نشعر فيها بأننا نتمتع ببريق من الأمل".