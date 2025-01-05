وأشار موقع واللا أيضا أن الأميركيين سيتولون السيطرة على معبر رأس الناقورة الذي يعتبر نقطة استراتيجية، مع الالتزام بالانتشار الكامل للجيش اللبناني والسيطرة عليه، و"طرد حزب الله" منه، تحت إشراف أميركي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه باستثناء هذه المنطقة، لن تنسحب إسرائيل بالضرورة من الأراضي اللبنانية في نهاية 60 يوما.

وحذرت مصادر أمنية إسرائيلية من أنه "إذا لم يقم الجيش اللبناني بواجبه في جنوب البلاد وينفذ اتفاق وقف إطلاق النار، فلن يسارع الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب".

وقال موقع واللا إن الجيش الإسرائيلي يواصل رصد محاولات "حزب الله" لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ونقل الأسلحة، وحتى تنفيذ عمليات إعادة إعمار أخرى لمصالح المنظمة في منطقة جنوب لبنان.

وقالت المصادر أيضا إن هناك زيادة في نطاق نشاط الجيش اللبناني في جنوب البلاد، لكن نطاق ونوعية النشاط لا يلبيان توقعات الجيش الإسرائيلي.