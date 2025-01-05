وقال المراسل إن دوي انفجارت سمعت في العاصمة دمشق مع أنباء تفيد بأن الانفجار وقع في مستودعات ذخيرة.

وفي أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على دمشق وفرار الأسد، تشن السلطات الجديدة في سوريا حملات أمنية لملاحقة مسؤولي نظام الأسد وحجز الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم.