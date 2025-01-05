تفصيلا، قال الجيش الإسرائيلي إنه في عملية مشتركة لسلاح الجو وقيادة المنطقة الجنوبية، وبتوجيه استخباراتي، هاجمت الطائرات المقاتلة والطائرات أكثر من 100 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه في إطار هذه الهجمات قُتل العشرات من عناصر حركة حماس.

وقال أيضا إن الجيش الإسرائيلي هاجم كذلك عددًا من نقاط الإطلاق التي تم منها الكشف عن بعض عمليات الإطلاق، والتي عبرت إلى إسرائيل خلال نهاية الأسبوع.

مقتل 41 فلسطينيا

من ناحية ثانية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل وإصابة عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 41 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 27 في شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 45,717 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,856 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.