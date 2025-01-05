وأفادت المصادر أن الغارات أصابت شرقي صعدة، التي تعد معقل الحوثيين الرئيسي في اليمن.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر محلية، قولها إن طائرات استطلاع أميركية رصدت وهي تحلق في سماء المدينة قبل الغارات.

وعلق عضو المجلس السياسي للحوثيين حزام الأسد على الهجمات، معتبرا أن "أي عرض سياسي أو ضغط عسكري يهدف إلى وقف العمليات اليمنية المساندة لغزة في ظل استمرار العدوان والحصار على أهلنا في غزة، سيقابل بالمزيد من العمليات النوعية والمنكلة بالعدو".