وأوضحت السفارة السورية في بيانها، السبت، أنها ستقدم تذاكر المرور وتمديد صلاحية جوازات السفر لمدة ستة أشهر مجانًا لمرة واحدة، إضافة إلى التصديق المجاني للوثائق العائدة للمواطنين السوريين.

وأكدت السفارة أن هذه الإعفاءات من الرسوم تقتصر على تصديق الوثائق فقط، ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل وقائع الأحوال المدنية، الوكالات، والفواتير التجارية، التي لا تزال تخضع لرسوم محددة إلى حين صدور تعليمات جديدة.