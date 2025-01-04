وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أن هذه المناورات التي تنفذ بمشاركة الأقسام والوحدات المتخصصة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري في منطقة غرب البلاد، يتم خلالها تطبيق سيناريوهات لعمليات الرد السريع.

وأضافت أن التدريب يشمل النقل السريع للقوات والمعدات إلى منطقة المناورات، حيث قام لواء "ميرزا كوجك خان" بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه العمليات، وذلك من مطار رشت إلى مطار كرمانشاه.

وإلى جانب تعزيز "عمليات النقل السريع للقوات الخاصة بالحرس الثوري من شمال البلاد إلى غربها باستخدام أسطول النقل الجوي، تهدف المناورات إلى تعزيو تدشين والأجهزة الحديثة، وبالتالي تعزيز القوة الدفاعية والعسكرية في إيران".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد محمد نظر عظيمي، قائد مقر "النجف الأشرف" التابع للقوات البرية للحرس الثور، قال إن اختيار مدينة "ثلاث باباجاني" في محافظة جيلان كموقع لهذه المرحلة من المناورات يعود لكونها منطقة حدودية شهدت في الماضي، الحرب العراقية الإيرانية "وكذلك في فترات محاولة الأعداء زعزعة الأمن، عمليات بطولية وقيمة من قبل المقاتلين".

وأكد أن المناورات تأتي في إطار تعزيز قدرات القوات المسلحة والدفاع عن "النظام المقدس"، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة كانت "ساحة لعمليات مهمة ضد الجماعات المعادية في الماضي".