وقال الصليبي في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025".

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

وفي 23 ديسمبر، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي، باستثناء تلك التي تحصل على تراخيص خاصة.

وفي 8 ديسمبر، انسحب الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق بعد سيطرت الفصائل المعارضة على المدينة.