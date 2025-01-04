وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 45717 شهيدا و108856 إصابة" منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وكانت مصادر إعلامية فلسطينية أفادت، اليوم السبت، أن 73 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الجمعة.

وأمس الجمعة، قال مسؤول أممي في الأراضي الفلسطينية إن حوالي 7% من سكان قطاع غزة قتلوا أو أصيبوا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، فيما أفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بأن عدد سكان القطاع تراجع بنسبة 6%.