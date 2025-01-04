تفصيلا، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن إن نحو 7 في المئة من سكان قطاع غزة قُتلوا أو أصيبوا بجراح منذ أكتوبر 2023.

وأضاف أن أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جراح غيرت حياتهم ستتطلب جهودا مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة.

يشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين منذ السابع من أكتوبر 2023، بحسب مصادر طبية فلسطينية في غزة بلغ 108583، وذلك حتى أمس الجمعة، الثالث من ديسمبر 2025.

وتحدث المسؤول الأممي أيضا عن بطء عمليات الإجلاء الطبي، وقال إن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن استمرار الوتيرة البطيئة الحالية يعني أن إجلاءهم - بمن فيهم آلاف الأطفال - سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات.

انخفاض عدد سكان غزة

وكان الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء كشف في تقرير رسمي مؤخرا، أن عدد سكان قطاع غزة انخفض 6 % مع نهاية 2024 بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولفتت رئيسة الجهاز، علا عوض، إلى أن "الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني في قطاع غزة، ومغادرة نحو 100 ألف للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023".

يشار إلى أن من بين القتلى أكثر من 18 ألف طفل، و11 ألف سيدة، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود.

سكان فلسطين

وذكرت عوض أن عدد سكان فلسطين بلغ 5.5 مليون نسمة، بينهم 3.4 مليون في الضفة الغربية، مضيفة أن عدد سكان القطاع انخفض بنحو 160 ألف نسمة، ليبلغ 2.1 مليون بانخفاض مقداره 6% عن تقديرات عدد السكان بالقطاع لعام 2023، منهم أكثر من مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يشكلون ما نسبته 47% من سكان القطاع.

وقدر البيان عدد الفلسطينيين في العالم بحلول نهاية 2024 بحوالي 14.9 مليون، نصفهم خارج فلسطين التاريخية، وبينهم 5.5 مليون في دولة فلسطين الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، و1.8 مليون في أراضي 1948.

وأشار البيان إلى أن عدد الفلسطينيين في الشتات بلغ نحو 7.6 مليون فلسطيني، منهم 6.4 مليون في الدول العربية.

وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 13 ألف طالب من مدارس وجامعات غزة والضفة، وأصاب أكثر من 21 ألفاً آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة أنه تم حرمان 788 ألف طالب وطالبة من دراستهم في المدارس والجامعات في قطاع غزة.

وعلى صعيد الكوادر التعليمية ذكرت الوزارة أنه "قتل 630 وأصيب 3865 من كوادر مدارس غزة والضفة، واعتقل 185 في الضفة".

وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على المباني التعليمية أشارت الوزارة إلى تعرض 425 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة لها، و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لقصف وتخريب، ما أدى إلى تضرر 171 منها بأضرار بالغة، وتدمير 77 بالكامل.