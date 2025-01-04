وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم، إن فلسطينيا قتل وأصيب 9 آخرون بجروح، بينها 4 بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال على نابلس.

ويأتي هذا بعد أن قالت وزارة الصحة في وقت سابق أمس الجمعة، إن 77 شخصا قتلوا في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 45,658 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل زهاء 15 شهرا.

كما ذكرت الوزارة في بيان أن ما لا يقل عن 108,583 شخصا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن إسرائيل ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 قتيلا و145 مصابا".

وأضافت: "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".