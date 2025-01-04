وبعد ظهر الجمعة، تقدمت قوة إسرائيلية مؤلفة من آليات من بلدة كفركلا جنوبي لبنان باتجاه أطراف بلدة برج الملوك الجنوبية، حيث وضعت أسلاكا معدنية قطعت بها الطريق ثم غادرت المنطقة، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

ووجه الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الجمعة، تحذيرا لسكان 67 قرية وبلدة جنوبي لبنان، بعدم الانتقال إليها وإلى محيطها حتى إشعار آخر.

وأظهرت مقاطع فيديو إحراق الجيش الإسرائيلي منازل في بلدتي حولا وبني حيان جنوبي لبنان، بعد تفتيشهما.

كما قام بعمليات تجريف في الوادي الذي يصل إلى البلدة من الجهة الغربية وصولا إلى وادي السلوقي.

وجال رئيس لجنة المتابعة الدولية لوقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفيرز في بلدة الخيام قبل ظهر الجمعة، برفقة قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني طوني فارس ووفد مرافق، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتواصلت الخروق الإسرائيلية في القرى التي تسيطر عليها جنوبي لبنان، حيث هدمت الجرافات الإسرائيلية منازل في أحياء بلدة الناقورة الجنوبية وسوتها بالأرض، الأمر الذي أخر دخول الجيش اللبناني إلى البلدة أمس.

كما شهدت طريق البياضة-الناقورة دوريات وتحركات كثيفة للقوات الدولية "يونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني.

وتقوم فرق الهندسة في الجيش اللبناني بمسح المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في بلدتي شمع والبياضة الجنوبيتين.

وتم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذه فجر اليوم التالي، لكن إسرائيل تخرق الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل شبه يومي.

وتتولى لجنة برئاسة جيفرز وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل وقوة اليونيفيل، الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.