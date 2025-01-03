وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل تنتظر ردا من حركة حماس، فيما أضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على "تفويض كاف" للوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء".

في المقابل، أعلنت حركة حماس "جديتها وإيجابيتها وسعيا للتوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة بما يحقق طموحات وأهداف الشعب وأهمها وقف العدوان وحماية الشعب في ظل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال".

وأشارت الحركة إلى أن هذه الجولة "ستركز على أن يؤدي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتفاصيل التنفيذ، وعوده النازحين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها في كل مناطق القطاع".

ولطالما كان أبرز شرط لحماس في المفاوضات مع إسرائيل يتمثل في وقف تام لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، إن بلاده ترحب بإرسال فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة.

وأضاف أن واشنطن تعتقد أن "التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة أمر عاجل وممكن، وندعو حماس إلى الموافقة على الاتفاق".