وفي مقطع فيديو متداول ظهرت بيربوك تنزل من طائرة يبدو أنها عسكرية مرتدية سترة واقية للرصاص.

وارتدت الوزيرة السترة قبل هبوطها من الطائرة.

وقبيل توجهها إلى دمشق، حددت بيربوك شروطا للحكام الفعليين الجدد في سوريا لاستئناف العلاقات مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت بيربوك: "لا يمكن أن تكون هناك بداية جديدة إلا إذا أفسح المجتمع السوري الجديد لجميع السوريين - نساء ورجال وبغض النظر عن المجموعة العرقية أو الدينية - مكانا في العملية السياسية، ومنحهم حقوقا ووفر لهم الحماية".

وخلال الزيارة زارت بيربوك رفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو سجن صيدنايا سيء السمعة والذي شكل رمزا للقمع في ظل حكم بشار الأسد.