وجاء في بيان للجيش أن "مقذوفا سقط بمحاذاة تجمع نير عام بينما سقط المقذوف الآخر في منطقة مفتوحة، لم تسجل أي إصابات".

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "حماس أطلقت صاروخ أرض جو في محاولة لإسقاط مروحية عسكرية".

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي رصد إطلاق صواريخ من شمال القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر، مع تواصل الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحركة حماس في العام 2023.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، من أن إسرائيل ستكثّف ضرباتها على قطاع غزة إذا استمرت حماس في إطلاق الصواريخ.

وقال بعدما زار بلدة نتيفوت التي استُهدفت بقصف صاروخي من غزة: "أرغب في إيصال رسالة واضحة" مفادها أنه "ما لم تسمح حماس قريبا بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة... وإذا واصلت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فستكون عرضة لضربات مكثفة لم تشهد غزة مثيلا لها منذ مدة طويلة".

ومنذ السادس من أكتوبر، تنفذ إسرائيل عملية جوية وبرية واسعة في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ الهدف من ذلك هو منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في هذه المنطقة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية، وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

ومنذ بداية الحرب، قتل ما لا يقل عن 45581 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تقول الأمم المتحدة إنّها جديرة بالثقة.