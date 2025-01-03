وذكرت وسائل إعلام سورية أن الانفجارات ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت معامل الدفاع في منطقة السفيرة في ريف حلب.

وأفاد المرصد السوري بدويّ ما لا يقل عن 7 انفجارات ضخمة ناتجة عن استهداف الطيران الإسرائيلي لمعامل الدفاع في السفيرة والبحوث العلمية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي، قد تعرض في وقت سابق من يوم الخميس، لغارة شنتها طائرة إسرائيلية، أدت لانفجارات عنيفة في الموقع.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الموقع المستهدف يحتوي على مستودعات ذخيرة وأسلحة.

وعقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، دأبت إسرائيل على استهداف مواقع الأسلحة والذخيرة التي كانت تتبع للجيش السوري في عدة مناطق.

وبالتوازي مع القصف احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود بين البلدين.