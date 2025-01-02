وكتب باراك رافيد الصحفي بالموقع على حسابه في منصة "إكس" إن: "مفاوضين إسرائيليين سيتوجهون إلى الدوحة يوم الجمعة في محاولة أخيرة للتوصل إلى انفراجة بشأن صفقة الرهائن".

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الوفد المفاوض يهدف للوصول لاتفاق قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه.

من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير "منح المفاوضين الإسرائيليين صلاحيات مواصلة محادثات الدوحة بشأن الرهائن".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر غربي مطلع على مفاوضات غزة قوله إن "حماس مهتمة بصفقة جزئية لكن إسرائيل هي من تعرقلها".

وأضافت: "طلبت إسرائيل رهائن أحياء أكبر عددا من الذين طلبتهم في الماضي".

وتابعت: "كانت إسرائيل غامضة بشأن نواياها بعد المرحلة الأولى من الاتفاق لكنها اليوم تعلن صراحة حتمية عودتها للقتال".

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل رفضت إطلاق سراح بعض الأسماء التي قدمتها حماس من بين 200 أسير فلسطيني.

في غضون ذلك، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم ما يثار عن جمود المفاوضات بشأن غزة، فإن الطريق إلى الصفقة "ليس مسدودا".

وأضاف المسؤولون للقناة أن "المفاوضات بشأن غزة مستمرة، وتجري مناقشات بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التي يتم خلالها إطلاق سراح عدد من الرهائن المحتجزين لدى حماس".

وأشار المسؤولون إلى وجود "تقدم في مسألة هوية الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم ومكان الترحيل".

وأكد المسؤولون أن "تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهم لكنه ليس تاريخا ضروريا في صفقة غزة".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن صعوبات وعقبات مرتبطة بالمفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.