وقال الجيش في بيان: "أغارت طائرات حربية ودمرت قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله داخل موقع عسكري للتنظيم".

وأضاف: "كما تم استهداف بجانب موقع عسكري آخر في منطقة النبطية منصات قذائف صاروخية أخرى".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "في إطار تطبيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وقبل الغارة تم إرسال طلب إلى الجيش اللبناني لإحباط مفعول هذه المنصات التي شكلت تهديدا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع".

وتابع: "تم استهداف المنصات فقط بعدما لم يتم معالجة الطلب من قبل الجيش اللبناني".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل "إزالة كل تهديد على دولة إسرائيل وفق تفاهمات وقف إطلاق النار".