وكان نتنياهو غادر المستشفى، الثلاثاء، بعد أقل من يومين على إجرائه العملية، وذلك لحضور تصويت حاسم على الميزانية في الكنيست. وعاد له فيما بعد، قبل أن يغادره مساء الخميس بصفة نهائية.

وقال أطباء نتنياهو عند مغادرته المستشفى: "حالته مستقرة وهو يتعافى بشكل جيد من الجراحة. ولا تزال أمامه فترة تعافي".

وأضافوا: "ستستمر المتابعة الطبية بعد هذه العملية كالمعتاد".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأطباء أوصوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بأخذ راحة في المنزل لمدة أسبوعين.

وقال مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي غادر المستشفى الخميس بعد انتهاء عملية جراحية في البروستاتا "بنجاح".

وجاءت العملية الجراحية بعد أن اكتشف الأطباء عدوى في المسالك البولية نتيجة "تضخم حميد" في البروستاتا.

وأجريت هذه العملية بينما تواصل إسرائيل حربها على حماس في قطاع غزة.