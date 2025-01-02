وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف خلاف أن اللقاء شهد تبادل لوجهات النظر إزاء التطورات المتسارعة في الإقليم، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض عبد العاطى الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لاتفاق لوقف فورى لإطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع ووقف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين والتى تتنافى مع كافة المواثيق الدولية.

وتابع: "شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما بحث الطرفان التطورات المتلاحقة فى سوريا، حيث استعرض عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا، مؤكداً على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السورى ودعم استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية واحترام وحدة وسلامة أراضيها.

وشدد عبد العاطي على ضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية عبر ملكية وطنية سورية دون تدخلات خارجية بما يدعم وحدة واستقرار سوريا بكل مكوناته وأطيافه.

وشهد اللقاء نقاشاً حول آخر المستجدات فى السودان، حيث أكد عبد العاطى على موقف مصر الداعى لوقف إطلاق النار، وضرورة الإسراع بوتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية بالسودان، ودعم وتمكين مؤسساتها الوطنية.