وأوضح المجلس الذي يعتبر جزءا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بيان له أن قواته نجحت في صد هجمات للقوات التركية والفصائل التابعة لها على طول محاور قريتي العطشانة والمسطحة جنوب مدينة منبج.

وأضافت أنها نجحت في "إحباط هذا المحور وطرد الفصائل المسلحة التابعة لتركيا في محور أبو قلقل".

كما أوضح أن قواته "تصدت لهجوم آخر للفصائل تم خلاله تدمير عربة مصفحة من نوع BMB قرب قرية علوش وتضرر دبابة والقضاء على عشرات من عناصر الفصائل أو إصابة في الاشتباكات".

ولفت البيان إلى "تواصل الاشتباكات في المنطقتين الجنوبية والشرقية من منبج وسط قصف تركي مستمر باستخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة".