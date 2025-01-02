وقال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": "قبل 3 أيام تعاملت إحدى فرقنا الطبية مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس".

وأضاف: "نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية التي تدهورت نتيجة وضع حكومة نتنياهو شروطا جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه".

وتابع: "الأسير الإسرائيلي الذي حاول الانتحار كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي تنطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع العدو".

وأكد الناطق العسكري أنه "نتيجة هذه الحادثة أعطت سرايا القدس قرارا بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى".

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

وخلال الهجوم، خطف 251 شخصا. ولا يزال 96 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا حتفهم.

ومنذ بداية الحرب، قُتل أكثر من 45 ألف شخص في غزة، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.

وأتاح اتفاق هدنة في أواخر نوفمبر 2023، الإفراج عن 105 رهينة بينهم 80 إسرائيليا.

ويبقى هذا اتفاق الهدنة الوحيد بين الطرفين منذ اندلاع الحرب.