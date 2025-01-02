وبحسب البيانات التي كشف عنها قسم الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي فإن أكثر من 500 من القتلى سقطوا في "حوادث خلال الأعمال العسكرية" كحوادث طرق.

كما أن 17 ممن صنفوا ضمن الحوادث يشتبه بأنهم انتحروا.

وقتلت إسرائيل أكثر من 45500 فلسطيني في الحرب في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة بالقطاع الذي تديره حماس. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودُمر جزء كبير من القطاع الساحلي الصغير.

واندلعت الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 الذي قُتل فيه 1200 شخص واقتيد 251 آخرون إلى غزة وفقا لإحصاءات إسرائيلية.