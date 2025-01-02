وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن "طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل 11 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة".

وأضافت أن "شقيقين قتلا في قصف لقوات الاحتلال على شمال غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وقتلت إسرائيل أكثر من 45500 فلسطيني في الحرب في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة بالقطاع الذي تديره حماس. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودُمر جزء كبير من القطاع الساحلي الصغير.

واندلعت الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 الذي قُتل فيه 1200 شخص واقتيد 251 آخرون إلى غزة وفقا لإحصاءات إسرائيلية.