كما استهدفت الفصائل الموالية لتركيا قرى كور حسن وخربت البقر وصوان الواقعة في الريف الغربي لتل أبيض بقذائف الهاون.

وقصفت تركيا والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، مساء الأربعاء قرى خضراوي وتل حرمل ومشيرفة التابعة لبلدة أبو راسين شمال الحسكة.

وتعد تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يخوضون تمردا ضد الدولة التركية وتصنفهم أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وتتمتع الجماعات الكردية بالحكم الذاتي في معظم أنحاء شمال شرق سوريا منذ بدء الحرب الأهلية في 2011، لكنها تخشى الآن أن تقضي عليها القيادة الجديدة في البلاد.

من جانب آخر، استقدمت قوات التحالف الدولي رتلا من التعزيزات اللوجستية تضمنت غرفا مسبقة الصنع وكاميرات مراقبة وآلات لحفر الخنادق وكتلا اسمنتية وصهاريج وقود إلى مدينة عين العرب، ومن المقرر أن يبدأ اليوم العمل على إنشاء قاعدة عسكرية.