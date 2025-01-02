وكشفت التحقيقات أن "الهجوم كان من المفترض أن يكون أوسع بكثير، وأن قفز مقاتلي حركة حماس بالمظلات لم يكن سوى الضربة الافتتاحية في المخطط الأساسي لهجوم 7 أكتوبر".

وتلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تحقيقين داخليين للجيش حول هجوم حركة حماس المباغت يوم 7 أكتوبر 2023، حسب ما أفاد مكتبه، الجمعة.

وتتعلق التحقيقات بالأحداث التي شهدها الهجوم، والفجوات التي تم اكتشافها، بالإضافة إلى الاستنتاجات الأولية التي تهدف إلى مراجعة ما حدث في ذلك اليوم، حسب مكتب كاتس.

وأكد المكتب أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء تحقيقات مهنية وشاملة ودقيقة، لتوفير إجابات لعائلات الرهائن وباقي الإسرائيلين، وللمساعدة في استخلاص الدروس لاتخاذ القرارات المستقبلية.