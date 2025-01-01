وكتب تيدروس (59 عاما) على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، بعد عودته إلى جنيف: "أنا بخير، لكنني أصبت بطنين في الأذن، بسبب الانفجار القوي. آمل أن يكون مؤقتا".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف المطار، في العاصمة اليمنية صنعاء الخميس الماضي، بينما كان فريق المدير العام للمنظمة، على وشك الصعود إلى طائرته.

وزار تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليمن في محاولة لإطلاق سراح 16 من موظفي الأمم المتحدة وموظفي البعثات الدبلوماسية والعاملين في المنظمات غير الحكومية الذين تحتجزهم جماعة الحوثي.

وقال تيدروس إن واحدا من أفراد الطاقم أصيب وتعرض برج المراقبة وصالة المغادرة والمدرج لأضرار.

وتستمر التطورات الميدانية في اليمن وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الحوثيين، في أعقاب هجمات صاروخية شنتها الجماعة على إسرائيل.