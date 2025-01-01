وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيّر الأربعاء أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق، من مطار الملك خالد الدولي، وتحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية متجهة إلى مطار دمشق الدولي للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا".

ونقلت الوكالة عن المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة أن "الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري آخر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السوريين".

وكان وفد حكومي سعودي رفيع المستوى نهاية الشهر الماضي دمشق حيث التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011 بانهيار النظام الصحي في البلاد، بحسب منظمة الصحة العالمية التي أشار مسؤولوها الأسبوع الماضي أن "حوالى نصف المستشفيات السورية خارجة عن الخدمة".

وكان تحالف من فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام قد شن هجوما مباغتا استمرّ 11 يوما أفضى في الثامن من ديسمبر إلى إطاحة حكم آل الأسد الذي استمر قرابة نصف قرن.

وكانت السعودية أرسلت أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالها في فبراير 2023، إبان حكم بشار الأسد.